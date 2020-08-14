На МКАД происходит каждая десятая авария в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Наибольшее число погибших в Москве при ДТП зафиксировано на МКАД - здесь происходит каждое десятое дорожно-транспортное происшествие в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"По итогам первого полугодия текущего года наиболее сложная ситуация с состоянием аварийности складывается на территории Московской кольцевой автомобильной дороги. Среди основных магистралей города наибольшее число погибших зафиксировано на МКАД. Каждое десятое ДТП с пострадавшими происходит на территории МКАД. Каждый четвертый погибший в аварии в городе также является участником ДТП на МКАД", - сказал собеседник агентства.

Из общего числа погибших в ДТП на данной автодороге 16% составляют пешеходы, а одним из основных видов ДТП является наезд на стоящее транспортное средство. "Наиболее распространенными причинами остановки на Московской кольцевой стали неисправность транспортного средства и припаркованное транспортное средство. Просим всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и аккуратными при движении по Московской кольцевой автодороге", - заключили в управлении.