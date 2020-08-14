В Москве задержали мужчину, убившего и расчленившего свою жену

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину, убившего и расчленившего свою жену в квартире на юге Москвы. Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве. В квартире также находился шестилетний ребенок. "По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей 1972 года рождения, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение", - сообщила Иванова.

В пятницу следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. "Для проверки его психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщила представитель ГСУ.

По данным следствия, в период с 7 по 10 августа мужчина во время ссоры с супругой, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ударил ее ножом в область груди. Она умерла на месте. После этого он расчленил тело с целью сокрытия совершенного преступления. "Мужчина вынес части тела женщины из квартиры", - сообщила Иванова.