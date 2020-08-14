Арсенал оружия и боеприпасов нашли полицейские в квартире в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в московской квартире большой арсенал оружия, в том числе самодельный револьвер, пистолет-пулемет, а также боеприпасы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был выявлен и задержан 45-летний житель столицы. В ходе обысков в квартире подозреваемого, расположенной на улице Генерала Антонова, были изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, и патроны различного калибра. Все изъятые предметы были направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию и боеприпасам. Согласно результатам исследования, изъятое является огнестрельным оружием", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в квартире найдено два пистолета, изготовленные самодельным способом из сигнальных пистолетов модели МР-371, револьвер, изготовленный самодельным способом из охолощенного оружия модели РНХТ калибра 10 ТК, пистолет-пулемет ВЗ-26, переделанный также самодельным способом из списанного охолощенного оружия. Также было изъято более 940 патронов различного калибра, которые являются боеприпасами. "Согласно результатам исследования, оружие пригодно для производства выстрелов. По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Коньково Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), - сказал собеседник агентства.

Кроме того, отметили в полиции, в частном доме в Мордовии, принадлежащем подозреваемому, были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием и патронами различного калибра, изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, его частям и боеприпасам.