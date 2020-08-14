ФСИН направила материалы в прокуратуру из-за признаков побоев у фигуранта дела Фургала

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний направила в прокуратуру материалы из-за признаков телесных повреждений, выявленных у Андрея Карепова, - фигуранта дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

"13 августа по прибытии в следственный изолятор у обвиняемого Карепова А. были выявлены признаки телесных повреждений, в связи с чем в установленном порядке были составлены необходимые документы и направлены в прокуратуру", - сообщили во ФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что физическая сила и специальные средства к обвиняемому в СИЗО "Лефортово" не применялись. Сам Карепов утверждает, что его избили не сотрудники СИЗО, а конвоиры.

Карепов - один из четырех фигурантов дела Фургала об убийствах предпринимателей. Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников губернатора - бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, безработный Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.