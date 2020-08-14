В Крыму задержан водитель, обвиняемый в наезде на группу детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Водитель, обвиняемый в наезде на группу детей в Джанкойском районе Республики Крым, задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

ДТП произошло 13 августа в 19:30 мск в Джанкойском районе. В селе Новосельцево водитель автомобиля ВАЗ-210740 1986 года рождения, двигаясь со стороны полевой автодороги Светлое - Новосельцево в направлении дороги Азовское - Любимовка, наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар, где сбил трех детей (2010, 2016 и 2018 годов рождения). В результате ДТП 4-летняя девочка погибла, еще две девочки получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

"ГСУ возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Джанкойского района по факту нарушения им правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Расследование уголовного дела взято на контроль руководства Главного следственного управления", - сообщает ведомство.

"Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, вину в инкриминируемом преступлении он признал полностью, дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении пресс-службы.