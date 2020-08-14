Суд заочно арестовал экс-помощника депутата Рады за нападение на посольство России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Суд заочно арестовал Татьяну Близнюк - бывшего помощника депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука - по делу о нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По ходатайству следствия судом в отношении Близнюк заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)", - сообщили в СК.

Как пояснили в ведомстве, российское следствие получило неопровержимое доказательство того, что 6 марта 2016 года в Киеве Близнюк и иные радикально настроенные лица совершили нападение на российское посольство. Они забросали фасад здания камнями, флаконами с трудносмываемыми жидкостями, повредили средства видеонаблюдения и освещения, разбили стекла.

Ранее в рамках расследования этого дела к уголовной ответственности были привлечены шесть граждан Украины, которым также заочно предъявлены обвинения, они объявлены в розыск. В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет РФ устанавливает остальных причастных к нападению на посольство.