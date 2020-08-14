Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дела на двух бывших судей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин внес представление в Высшую Квалификационную коллегию судей (ВККС) РФ о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух бывших судей, в том числе за мошенничество. Об этом говорится на сайте ВККС.

"Рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Белореченского районного суда Краснодарского края Ирины Дадаш по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), назначено на 21 августа", - говорится на сайте.

Также председатель СК РФ просит согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи в отставке мирового судебного участка № 27 Октябрьского судебного района города Липецка Надежды Федоровой за нарушение правил дорожного движения, повлекшие смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).

Согласно закону, судьи, покинув должность, остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалифколлегии.