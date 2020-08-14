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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Зеленский заявил, что Белоруссия освободила троих задержанных украинцев

Президент заявил, что они не нарушали никаких законов

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу в Белоруссии были освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина, ранее задержанные во время акций протеста.

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"Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. <...> Также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинцы были задержаны 12 августа. Президент заявил, что они не нарушали никаких законов Белоруссии и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях.

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БелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПротесты в Белоруссии после выборов президента
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