В Пензе полицейские раскрыли дело об использовании вредоносных компьютерных программ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полицейские Пензы раскрыли уголовное дело о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе предварительного следствия установлено, что один из фигурантов в начале 2019 года написал программу для получения несанкционированного доступа к компьютерной информации пользователей сети Интернет, в том числе возможности копирования логинов и паролей при совершении электронных платежей. Распространением хакерской программы в теневом сегменте интернета занимались двое сообщников программиста. Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации. Общение между ними происходило через мессенджеры и электронные почтовые ящики", - сказала она.

По ее словам, в декабре прошлого года подозреваемые были задержаны, во время обысков обнаружены и изъяты компьютеры, мобильные телефоны и другие носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. "У одного из злоумышленников обнаружено наркотическое средство мефедрон. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Пензы", - заключила Волк.