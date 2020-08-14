Около 10 ТЦ "заминированы" неизвестными в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют информацию о якобы заложенных взрывных устройствах в 10 торговых центрах Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах в примерно 10 торговых центрах по всей Москве. Специалисты обследуют здания", - сказал собеседник агентства.

Накануне сотрудники правоохранительных органов проверили в Москве и области более 3 тыс. объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. В Подмосковье проверкам подверглись более 1 700 объектов, среди них более 900 магазинов "Магнит", свыше 800 отделений почты, а также аэропорты Жуковский и Шереметьево. В Москве было "заминировано" около 2 тыс. объектов, среди них магазины торговой сети "Магнит", ряд офисов Сбербанка, железнодорожные вокзалы и 14 судов. Все сообщения оказались ложными.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.