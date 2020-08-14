В Подмосковье "заминированы" несколько вокзалов, ТЦ и самолетов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Неизвестные разослали электронные письма о заложенных взрывных устройствах под мостами, на вокзалах, на бортах самолетов в аэропортах Шереметьево и Домодедово, а также в четырех торговых центрах по всей Московской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Специалисты проверяют сообщения о "минировании" самолетов на стоянках аэропортов Шереметьево и Домодедово, ТЦ "Вегас" и "Шелковый путь" в Ленинском городском округе, ТЦ "Рио" в Коломне, ТЦ "Белая Дача" в Котельниках. Также проверяются 19 вокзалов и 14 мостов", - сказал собеседник агентства.

13 августа сотрудники правоохранительных органов проверили более 3 тыс. объектов из-за поступивших анонимных сообщений об угрозах взрыва. В Подмосковье были проверены более 1 700 объектов, среди них более 900 магазинов "Магнит", свыше 800 отделений "Почты России", а также аэропорты Жуковский и Шереметьево.

В Москве было "заминировано" также около 2 тыс. объектов, среди них магазины торговой сети "Магнит", ряд офисов Сбербанка, железнодорожные вокзалы и 14 судов. Все сообщения оказались ложными.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.