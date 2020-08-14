В Подмосковье "заминированы" все магазины сетей "Ашан", "Лента" и "Перекресток"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют анонимные сообщения о "минировании" всех магазинов сетей "Ашан", "Лента" и "Перекресток" на территории Московской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Информация о якобы заложенных взрывных устройствах во всех магазинах "Ашан", "Лента" и "Перекресток" в Подмосковье проверяется. На месте работают специалисты", - рассказал собеседник агентства.

В пятницу были "заминированы" также около 10 московских ТЦ, четыре подмосковных ТЦ, областные мосты и вокзалы, а также самолеты в аэропортах Шереметьево и Домодедово.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.