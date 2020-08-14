На Кубани бывшего полицейского приговорили к пяти годам колонии за мошенничество

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Бывший полицейский и его сообщник в Краснодарском крае признаны виновными в легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по краю, распространенном в пятницу.

Следствию удалось выяснить, что бывший полицейский проводил государственную регистрацию похищенных дорогих машин, легализовав таким образом семь автомобилей общей стоимостью более 8 млн рублей. За свои действия мужчина получил взятки на сумму 40 тыс. рублей.

Его сообщник, 32-летний житель Кущевского района, продал Nissan Murano приезжему из Ханты-Мансийского автономного округа, зная, что идентификационный номер автомобиля подвергался изменению. В результате потерпевшему был причинен ущерб в размере 1,3 млн рублей.

"Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Дополнительно мужчине также назначено наказание в виде запрета занимать определенные должности сроком на 3 года. 32-летнему мужчине назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отбывать наказание мужчины будут в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.