Бывшая учитель из Кировской области отделалась условным сроком за истязание школьников

КИРОВ, 14 августа. /ТАСС/. Суд приговорил бывшую учительницу начальных классов одной из школ Кировской области к трем годам лишения свободы условно за истязание двух учеников. Об этом сообщается в пятницу на сайте Следственного комитета РФ.

"Бывшая учительница одной из школ признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении двух лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Женщине также на два года запретили заниматься педагогической деятельностью.

Суд установил, что зимой 2020 года учительница систематически истязала девятилетнего и десятилетнего мальчиков. Вину обвиняемая признала полностью. Приговор вступил в законную силу.