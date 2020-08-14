Жительницу Новгородской области подозревают в убийстве двух новорожденных детей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ по Новгородской области возбудили уголовное дело в отношении многодетной жительницы региона, которую подозревают в убийстве двух новорожденных детей. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления СК.

"Следственными органами управления Следственного комитета по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). По версии следствия, 31 июля многодетная мать, находясь в бане, родила двойню, после чего утопила детей в ведре и выбросила в выгребную яму", - говорится в сообщении.

Спустя несколько недель женщина обратилась за медицинской помощью в фельдшерско-акушерский пункт и рассказала фельдшеру о том, что у нее якобы случились преждевременные роды. "После оказания медицинской помощи фельдшер сообщила в правоохранительные органы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном СК, женщину уже задержали, сейчас она находится в изоляторе временного содержания. "В ближайшее время будет рассматриваться вопрос об избрании ей меры пресечения", - сказал собеседник агентства, добавив, что также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит родились ли дети живыми или мертвыми.