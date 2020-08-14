Прокуратура проконтролирует соблюдение прав сына убитой мужем женщины в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Четырехлетний сын убитой мужем женщины в Москве направлен в больницу, прокуратура проконтролирует соблюдение его прав. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, в квартире на Ореховом бульваре, где была убита женщина 1979 года рождения, находился ее супруг 1972 года рождения и их сын 2014 года рождения. "В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщила Нефедова.

Она отметила, что прокуратура проконтролирует соблюдение прав ребенка и обеспечит надзор за исполнением уполномоченными органами дальнейшего жизнеустройства ребенка. "По поручению прокуратуры Москвы прокуратура Южного административного округа проводит проверку исполнения органами системы профилактики требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних", - добавила Нефедова.

Также прокуратура контролирует расследование уголовного дела об убийстве.

По данным следствия, в промежуток с 7 по 10 августа мужчина в квартире жилого дома по Ореховому бульвару в ходе ссоры с супругой, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом ранил ее в грудь. Она скончалась на месте происшествия. После этого мужчина расчленил ее и вынес части тел в пакетах из квартиры. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В пятницу следствие планирует ходатайствовать об аресте задержанного. Для проверки его психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.