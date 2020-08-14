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Восемь железнодорожных вагонов сошли с рельс около Праги

Два человека получили ранения

ПРАГА, 14 августа. /ТАСС/. Восемь вагонов товарного поезда сошли в пятницу с рельс на железнодорожном перегоне у деревни Мстерице близ Праги. Ранения получили два человека. Об этом сообщил журналистам представитель Железнодорожной инспекции Чехии Ян Кучера.

"Восемь [грузовых] вагонов сошли с рельс на автомобильном переезде через железнодорожное полотно в Мстерице, - отметил он. - Вагоны столкнулись с находившимся на нем легковым автомобилем и разрушили будку [стрелочника]. Ранения получили два человека".

Представитель инспекции сообщил, то в ходе аварии были ранены водитель автомобиля, который доставлен в одну из пражских больниц, а также железнодорожный служащий. Причины ЧП расследует комиссия экспертов, составленная Железнодорожной инспекцией Чехии. На участке, где произошел инцидент, прервано движение поездов.

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