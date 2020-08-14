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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова сообщил, что заседание суда может не состояться 18 августа

Ранее заседание отложили из-за госпитализации актера

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Судебное заседание по делу Михаила Ефремова, которое назначено на 18 августа в Пресненском суде, не состоится, если здоровье актера не позволит этого, заявил его адвокат Эльман Пашаев в эфире Первого канала.

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"Вы знаете, эта болезнь серьезная. Если его состояние не позволит, конечно, его не будет. Заседание перенесут", - сказал он. Ранее Пашаев заявлял, что медики диагностировали у Ефремова инсульт.

Во вторник перед началом очередного заседания Ефремов был доставлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния его здоровья. Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить его диагноз.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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