Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Ефремову 17 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд 17 августа рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Мосгорсуде.

"Заседание по вопросу рассмотрения жалобы на продление домашнего ареста Ефремову состоится 17 августа", - сказали агентству. Ранее Пресненский суд продлил домашний арест Ефремову до 22 января.

Во вторник перед началом очередного заседания Ефремова госпитализировали из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния его здоровья. Пресненский суд Москвы отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.