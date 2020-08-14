СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 178

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 178 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута. Такие данные привел в пятницу телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники ООН в Бейруте.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

По сведениям канала, пропавшими без вести все еще числятся не менее 30 человек.

Ранее сообщалось о 171 погибшем и около 6 тыс. пострадавших.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. По данным главы синдиката подрядчиков Марона Хелу, взрывной волной повреждены порядка 40 тыс. домов и 200 тыс. квартир, более 300 тыс. человек остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Страховые компании предварительно оценивают убытки от взрыва в порту Бейрута в 3 млрд долларов.