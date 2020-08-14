Источник: суд не получил ответ из больницы о состоянии здоровья Ефремова

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы не получил пока ответа из Боткинской больницы на запрос о диагнозе актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Суд ответ на свой запрос не получил. В больницу отправлен повторный запрос", - сказал он. Комментариями суда агентство пока не располагает.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, актер до сих пор находится в Боткинской больнице. "Динамика положительная. Состояние средней степени тяжести", - сказал он, не уточнив других подробностей. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что у Ефремова стеноз головного мозга, который, возможно, произошел на фоне алкоголизма. По словам собеседника агентства, угрозы для его жизни сейчас нет. В свою очередь адвокат актера Эльман Пашаев утверждает, что медики диагностировали у Ефремова инсульт.

Во вторник перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния его здоровья. Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза.