Десять судов в Волгоградской области эвакуируют из-за сообщений о "минировании"

ВОЛГОГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" получили суды города Волгограда и области, проводится эвакуация. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"В районные и городские суды Волгоградской области вновь поступили электронные сообщения о "минировании" (Даниловский, Ворошиловский, Дзержинский, Быковский, Городищенский, Кировский, Советский, Краснооктябрьский, Чернышковский, Михайловский районные суды, Волжский городской суд)", - говорится в сообщении. На данный момент проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда, сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области проводят проверку.

На этой неделе это второе сообщение о "минировании". Первое было получено 13 августа. Тогда информация о "минировании" не подтвердилась.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.