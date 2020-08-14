Адвокат Ефремова на допросах поддерживал признание вины актером

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов на допросах полностью признавал свою вину в ДТП и раскаивался в содеянном, в этом его поддерживал адвокат Эльман Пашаев. Это следует из протокола допроса, который состоялся 17 июня, спустя девять дней после ДТП. Допрос длился два часа.

"Свою вину в том, что 8 июня примерно в 21:53 я, управляя технически исправным транспортным средством Jeep Grand Cherokee, в состоянии опьянения совершил нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, признаю в полном объеме. В содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать", - говорится в протоколе допроса, копия которого есть в распоряжении ТАСС. На этом же допросе Ефремов выражал желание загладить причиненный вред потерпевшим в полном объеме. "Однако в настоящее время это не получается сделать, так как потерпевшие не идут на контакт с моими адвокатами", - пояснил Ефремов.

Под протоколом допроса стоят подписи Ефремова и Пашаева. "Пашаев, таким образом, согласился с признанием Ефремова", - пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что от признания вины актер отказался, когда ему предъявляли обвинение в окончательной редакции по завершении следственных действий. Уже в суде Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего не помнит.

Ранее Пашаев заявлял, что у него есть доказательства невиновности его подзащитного.