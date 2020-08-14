СК возбудил дело после обнаружения канистр с химикатами в саратовском лесу

САРАТОВ, 14 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в лесу в Саратове нескольких десятков канистр с химикатами. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Канистры с химическими веществами обнаружили в лесополосе в начале июля. Судя по надписям, внутри содержалась серная, соляная, азотная кислоты и другие химикаты и удобрения.

"Возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения веществ и отходов, создающее угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде")", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, неподалеку от жилых домов удалось обнаружить 94 канистры с химическими веществами, которые создавали реальную угрозу здоровью людей и окружающей среде.

"Химические вещества в день обнаружения изъяты и после проведения исследования сданы на хранение в специализированную организацию в целях последующей их утилизации в установленном порядке", - уточняется в сообщении.