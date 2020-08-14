Ефремов на допросах жаловался на головные боли из-за сильных переживаний

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП, еще на допросах в ходе предварительного расследования жаловался на головные боли из-за переживаний. Это следует из протокола допроса, состоявшегося 17 июня, спустя девять дней после аварии.

Допрос длился два часа. Копия протокола есть в распоряжении ТАСС.

"Хочу сообщить, что меня больше мучают душевные и нравственные переживания, которые я испытываю в связи с произошедшим ДТП и наступившими последствиями. Из-за данных переживаний меня мучают головные боли", - пояснил Ефремов, отвечая на вопрос следователя, обращался ли он в какое-либо медицинское учреждение после аварии.

Вопрос возник, так как актер сам пострадал в аварии. По его словам, он получил ссадину на левой руке, кровоподтеки на левой ноге, в области грудной клетки и на шее. "Кроме того, я чувствую болевые ощущения в грудной клетке, в связи с чем мне тяжело дышать, а также я чувствую болевые ощущения в поясничной области", - рассказал Ефремов.

Он пояснил, что не обращался в медицинское учреждение из-за боязни провокаций журналистов, которые постоянно находятся возле его дома.

Актер также отказался от участия в судебно-медицинской экспертизе, так как считал, что его здоровью причинен незначительный вред. "Кроме того, я понимаю, что данный вред здоровью я причинил себе сам", - сказал Ефремов. Он также добавил, что больше переживает из-за смерти Сергея Захарова, чем за свои ушибы. Подпись Ефремова в протоколе стоит после каждого ответа на вопрос. Также протокол подписан его адвокатом Эльманом Пашаевым.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза. Как следует из ответа больницы, Ефремов не может участвовать в заседании суда по состоянию здоровья. Этот вопрос будет рассмотрен непосредственно 18 августа, отметили в суде.

По данным источника, у Ефремова стеноз головного мозга, который, возможно, произошел на фоне алкоголизма. По словам собеседника агентства, угрозы для его жизни сейчас нет. В свою очередь адвокат актера Эльман Пашаев утверждает, что медики диагностировали у его подзащитного инсульт.