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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В Белоруссии освободили более 2 тыс. задержанных на акциях протеста

В МВД уточнили, что "этот процесс идет непрерывно"

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. задержанных в предыдущие дни на акциях протеста освобождены в Белоруссии. Об этом в пятницу сообщило МВД страны.

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"В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации", - заявили в ведомстве.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После объявления результатов экзитполов в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.

14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. 

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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