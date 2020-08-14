Подростка, планировавшего массовое убийство в тюменской школе, признали невменяемым

ТАСС, 14 августа. Подростка, который в апреле планировал массовое убийство в школе Тюменской области, суд признал невменяемым и вынес постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области в пятницу.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что 18-летний молодой человек был задержан сотрудниками ФСБ при подготовке вооруженного нападения на одно из учебных заведений Тюменской области. У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

"14 августа Тюменский районный суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении психически больного 19-летнего жителя Тюменского района. Он совершил общественно опасные деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа)", - говорится в сообщении. Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, молодой человек страдает хроническим психическим расстройством, то есть является невменяемым. Он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа. Постановление в законную силу пока не вступило.