В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в незаконном обналичивании денег, которые успели заработать на своей деятельности более 500 млн рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны четверо граждан. Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств. По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 500 млн рублей", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. При обысках изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В одной из квартир фигурант, застигнутый врасплох визитом полиции, попытался избавиться от части улик, выбрасывая в окно банковские карты.

Троих подозреваемых отправили по домашний арест, еще одного отпустили под подписку о невыезде.