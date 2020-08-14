Защита вдовы рэпера Картрайта опровергла результаты экспертизы о причине его смерти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве, опровергла информацию о результатах экспертизы, которая якобы установила, что причиной смерти музыканта стало отравление. Как сообщила ТАСС адвокат Кохал Ирина Скурта, по ее информации, результаты исследования пока не готовы.

В региональных СМИ в пятницу появилась информация о том, что судмедэксперты, устанавливающие причину смерти рэпера, пришли к выводу, что он был отравлен.

"Экспертиза не готова. Путем анализа публикаций в СМИ, я поняла, что этот вывод был сделан [журналистами] на основе иной информации со ссылкой на источник о том, что на ноутбуке Кохал якобы были обнаружены запросы поиска лекарств, выписываемых при сахарном диабете. В больших дозах это лекарство может быть смертельным. Но в больших дозах любое лекарство может быть смертельным. <…> Это все домыслы", - сказала защитница.

Источник в следственных органах также сообщил ТАСС, что экспертиза пока не готова.

По данным СК, убийство Картрайта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Смольнинский районный суд 3 августа, удовлетворив ходатайство следствия, арестовал Кохал до 30 сентября. Защита Кохал пожаловалась в прокуратуру на давление следствия.