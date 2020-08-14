ФСБ назначила три экспертизы по делу блогера Пыжа о получении доступа к гостайне

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Следователи ФСБ назначили проведение трех экспертиз в рамках уголовного дела в отношении блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Хальзов.

"Вопрос о виновности или невиновности моего подзащитного не обсуждался на первом допросе. Мы дали следствию свою позицию происходящего и теперь ждем результатов трех назначенных ранее экспертиз по делу, - рассказал защитник. - Они и установят, верна наша позиция или нет". По его словам, девушка блогера была допрошена по характеристике личности своего молодого человека. "Она к делу никакого отношения не имеет", - уточнил адвокат.

Блогер известен своими репортажами с заброшенных объектов. Постановление о его заключении под стражу вынесено 6 августа. Блогеру вменяется статья 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет. Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила ТАСС, что случайно встретила Пыжа в СИЗО "Лефортово". Он рассказал, что под арестом находится уже более недели, а его задержание было жестким, но "его не били".