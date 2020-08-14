В Уфе на два месяца арестовали виновника ДТП с тремя погибшими

УФА, 14 августа. /ТАСС/. Октябрьский суд Уфы арестовал на два месяца виновника ДТП, в результате которого погибли три человека. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Октябрьский районный суд Уфы избрал меру пресечения в отношении предполагаемого виновника массового ДТП на ул. Сочинской в Уфе, в результате которого погибли три человека. В отношении водителя внедорожника возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенном в состоянии алкогольного опьянения (пункты "а", "б" части 6 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Обвиняемого взяли под стражу в зале суда, срок ареста установили до 14 октября 2020 года, добавили в пресс-службе.

По данным ГИБДД, в четверг вечером мужчина управлял автомобилем Toyota Landcruiser в состоянии алкогольного опьянения и врезался в ехавший во встречном направлении ВАЗ-2109, в салоне которого находились четыре человека. Водитель и один пассажир погибли на месте аварии, еще один пассажир умер в больнице, выживший получил тяжелые травмы. В результате ДТП повредили семь автомобилей.