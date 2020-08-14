Все сообщения о "минировании" объектов в Московском регионе оказались ложными

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили все "заминированные" объекты в Москве и Подмосковье и не нашли взрывных устройств. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

14 августа поступили сообщения о "минировании" десятка московских и четырех подмосковных торговых центров, областных мостов и вокзалов, самолетов в аэропортах Шереметьево и Домодедово, всех подмосковных магазинов "Ашан", "Лента" и "Перекресток". Кроме того, из-за сообщений о "минировании" были эвакуированы семь районных судов Москвы: Измайловский, Чертановский, Зеленоградский, Останкинский, Черемушкинский, Тверской и Мещанский.

"Все объекты в Москве и Подмосковье, о минировании которых говорилось в анонимных письмах, проверены, взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов в течение четверга проверили более 3 тыс. объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. В Подмосковье были проверены более 1 700 объектов, среди них более 900 магазинов "Магнит", свыше 800 отделений "Почты России", а также аэропорты Жуковский и Шереметьево. В Москве было "заминировано" также около 2 тыс. объектов, среди них магазины торговой сети "Магнит", ряд офисов Сбербанка, железнодорожные вокзалы и 14 судов. Все сообщения оказались ложными.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.