Адвокат заявил, что дело блогера Пыжа не связано с контентом на его YouTube-канале

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ФСБ не связывает дело в отношении блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне, с YouTube-каналом, на котором он рассказывает о заброшенных объектах. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Хальзов.

"Уголовное дело никакого отношения к каналу не имеет. В ближайшее время там выйдет его новый стрим с участием его девушки", - сказал он. По словам адвоката, коллеги и друзья блогера были извещены в день его задержания.

Блогер известен своими репортажами с заброшенных объектов. Постановление о его заключении под стражу вынесено 6 августа. Блогеру вменяется статья 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет. Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила ТАСС, что случайно встретила Пыжа в СИЗО "Лефортово". Он рассказал, что под арестом находится уже более недели, а его задержание было жестким, но "его не били".