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СМИ: в Непале 38 человек пропали без вести после схода оползня

По данным газеты The Kathmandu Post, спасатели извлекли из-под завалов не менее пяти тел погибших

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 38 человек считаются пропавшими без вести в Непале после того, как их дома были накрыты оползнем, вызванным муссонными ливнями. Как сообщает в пятницу сайт газеты The Kathmandu Post, инцидент произошел в районе Синдхупалчок в Центральном регионе страны.

По данным издания, спасатели извлекли из-под завалов не менее пяти тел погибших, под завалами оказалось около 30 домов.

Как в свою очередь сообщает газета The Himalayan, спасатели извлекли живыми 10 человек, они доставлены в больницы с травмами и переломами. На месте схода оползня работают спасатели.

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Непал
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