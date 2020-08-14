СМИ: в Непале 38 человек пропали без вести после схода оползня

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 38 человек считаются пропавшими без вести в Непале после того, как их дома были накрыты оползнем, вызванным муссонными ливнями. Как сообщает в пятницу сайт газеты The Kathmandu Post, инцидент произошел в районе Синдхупалчок в Центральном регионе страны.

По данным издания, спасатели извлекли из-под завалов не менее пяти тел погибших, под завалами оказалось около 30 домов.

Как в свою очередь сообщает газета The Himalayan, спасатели извлекли живыми 10 человек, они доставлены в больницы с травмами и переломами. На месте схода оползня работают спасатели.