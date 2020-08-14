Reuters: 16 человек погибли в результате оползней в Непале

ТАСС, 14 августа. По меньшей мере 16 человек в Непале стали жертвами оползней, вызванных сильными ливнями. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны.

Ранее сообщалось, что из-за стихии в районе Синдхупалчок в центральной части Непала погибли пять человек, по меньшей мере 38 пропали без вести. По данным газеты The Kathmandu Post, под завалами оказались около 30 домов. Между тем, Reuters указывает, что число жертв в этом регионе страны возросло до 10.

Параллельно с этим оползень унес жизни еще шестерых в районе Каликот на западе Непала.

По информации агентства, в этом году из-за наводнений и оползней в стране погибли 215 человек.