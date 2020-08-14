Против адвокатов Сафронова начали производство из-за отказа от подписки о неразглашении

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Адвокатская палата Москвы возбудила дисциплинарное производство в отношении троих адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении материалов его дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

"Адвокатская палата Москвы возбудила дисциплинарное производство в отношении Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова и Сергея Малюкина", - уточнил он. Ранее следствие планировало допросить Катчева в качестве свидетеля по делу Сафронова, что исключило бы его участие в качестве защитника.

Ранее палата адвокатов Ленинградской области начала производство в отношении еще одного адвоката Сафронова Евгения Смирнова. Поводом также послужило то, что он отказался давать подписку о неразглашении материалов дела.

Кроме того, сообщалось, что Министерство юстиции РФ требует привлечь шестерых адвокатов Сафронова к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. В министерстве считают, что они могли нарушить пункт 1 статьи 4 и статью 12 Кодекса профессиональной этики адвоката. Согласно статье 4, адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии. Как следует из статьи 12, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в деле, а в случае возражения - действовать в соответствии с законом.