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Дело блогера Пыжа связано с перевозкой на Украину документов о российском транспорте

Сведения не касаются оборонной или энергетической промышленности, сообщил источник в правоохранительных органах России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне, связано с перевозкой на Украину документов о российском транспорте. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах РФ.

"В уголовном деле Пыжа идет речь о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога, - сказал собеседник агентства. - Эти документы связаны с российским транспортом, а информация [о нем] содержит гриф "секретно".

Источник уточнил ТАСС, что данные сведения не касаются оборонной или энергетической промышленности.

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