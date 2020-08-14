В Петербурге на пришедшем из Бельгии судне изъяли более 25 кг кокаина

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полицейские обнаружили на крупнотоннажном судне в Санкт-Петербурге более 25 кг кокаина, наркотик был доставлен из Бельгии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Согласно материалам, предоставленным бельгийскими коллегами, наркотические средства были ввезены на территорию РФ из Бельгии на крупнотоннажном судне, перевозившем грузовой транспорт. При досмотре 50 большегрузных автомобилей в кабине одного из них обнаружено более 25 кг вещества, которое, согласно заключению эксперта, признано кокаином", - сказала она.