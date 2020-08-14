В Перми возбудили уголовное дело в отношении экс-прокурора за получение взятки

ПЕРМЬ, 14 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми за получение им взятки в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми по фактам получения им взятки в особо крупном размере, а также посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Он же способствовал достижению соглашения между предпринимателем-взяткодателем и должностными лицами УФССП России по Пермскому краю о получении и даче взятки за совершение заведомо незаконных действий, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств с расчетных счетов конкретных юридических лиц в общей сумме более 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги экс-прокурор обналичивал через депозитный счет межрайонного отдела УФССП, также он непосредственно передал взятку в 600 тыс. рублей. По версии следствия, обвиняемый также в 2016 году из корыстных побуждений под угрозой привлечения членов семьи гражданина к уголовной ответственности и назначения им наказания в виде реального лишения свободы, а также под угрозой привлечения самого гражданина к уголовной ответственности по более тяжкой статье УК РФ и назначения наказания в виде реального лишения свободы получил от последнего взятку в сумме не менее 2 млн рублей, из которых 1 млн рублей - лично в виде денег, и еще 1 млн рублей - через посредников в виде иного имущества за совершение в пользу этого гражданина действий, входящих в служебные полномочия прокурора.

По данным местных СМИ, речь идет о Сергее Мурае. Экс-прокурора задержали в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова, арестованного в 2019 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.