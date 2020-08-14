На Ем-Еговском месторождении в ХМАО возбудили дело после пожара

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после пожара на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ")", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

12 августа днем на Ем-Еговском месторождении разлилась нефть с последующим возгоранием. В МЧС отмечали, что площадь пожара изначально составляла 150 кв. м, позднее возгорание ликвидировали на площади 600 кв. м. По данным районной ЕДДС, трех человек госпитализировали с ожогами в Няганскую окружную больницу, двое из них в реанимацию, еще один человек погиб. Также в ЕДДС сообщили, что предварительная причина возгорания - разгерметизация шланга в передвижной замерной установке. По данным прокуратуры, которая организовала проверку, пожар произошел на нефтепроводе насосной станции.

Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Югры, состояние одного пострадавшего оценивалось как средней степени тяжести, в крайне тяжелом состоянии находились два человека, которых из Нягани доставили в больницу Сургута.