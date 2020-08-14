Росрыболовство Кубани начало расследование после гибели мальков осетра

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росрыболовства начали административное расследование после массовой гибели мальков осетра в реке Кубань в Краснодарском крае. Ведется оценка ущерба, сообщили ТАСС в пресс-службе Росрыболовства в пятницу.

Накануне в местных сообществах в социальных сетях пользователи опубликовали видео, на которых зафиксировали гибель мальков в реке Кубань. Авторы уточняли, что в реке гибнет осетр, около 25 тыс. особей. Также появились кадры, на которых зафиксировали гибель птиц.

"Специалистам Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства известно об этой проблеме. Причины гибели мальков осетра установлены, осуществляется оценка ущерба, ведется административное расследование", - сообщили в ведомстве, не уточнив причины, по которым погибла рыба.