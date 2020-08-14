В Брянске мужчина стрелял из ружья в сторону экскаватора, приехавшего снести его дом

ТАСС, 14 августа. Житель Брянска в четверг днем дважды выстрелил из ружья в воздух и в направлении экскаватора, который приехал демонтировать его подлежащий сносу дом. Проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Мужчина в ходе конфликта с представителями строительной фирмы вынес ружье из дома, подлежащего сносу на Московском проспекте, и произвел два выстрела - один в воздух, второй - в направлении экскаватора. От одного из участников инцидента принято заявление о причинении ему легкого телесного повреждения. У стрелявшего полицейскими изъяты принадлежащие ему три охотничьих ружья, мужчина опрашивается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что охотничье ружье владелец зарегистрировал.

Как сообщил ТАСС глава администрации Фокинского района Брянска, где находится дом, Евгений Антошин, мужчина - бывший жилец дома. Он не желал покидать здание, так как не согласен с условиями переселения. "В 2007 году дом был признан аварийным, подлежащим расселению и сносу. Людей всех расселили, осталась семья Коробовых. Муниципалитет купил новую квартиру для семьи, но они не согласны с условиями. Судебные приставы уже сняли их с регистрационного учета", - рассказал Антошин.