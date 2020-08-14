В Петербурге полиция задержала мужчину, пытавшегося похитить деньги из банка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который пытался похитить деньги из отделения банка в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Полицейские по горячим следам задержали мужчину, пытавшегося похитить денежные средства из банка", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, 14 августа в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что около 17:00 неизвестный мужчина зашел в офис банка на улице Савушкина. Он угрожал служащей банка и потребовал отдать ему деньги. Кассир нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся, ничего не похитив.

"Ранее судимый 50-летний мужчина был задержан в квартире сожительницы. К моменту задержания мужчина успел сбрить бороду. Со слов задержанного, на этот поступок его толкнуло трудное материальное положение", - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела после разбойного нападения.