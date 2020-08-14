Псковский губернатор поручил провести проверку после хамства чиновников соцзащиты

ПСКОВ, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил провести проверку в отношении сотрудников регионального комитета по социальной защите населения, на которых поступило множество жалоб от граждан. Люди недовольны грубостью сотрудников, сообщила в пятницу пресс-служба региональной администрации.

"Губернатор поручил провести проверку в отношении социальных работников, допускающих грубость к населению. Глава региона обратил внимание на многочисленные обращения от населения, которые жалуются на грубость и хамство работников органов социальной защиты", - отмечается в сообщении.

Ведерников сказал руководителю ведомства лично разобраться с каждым обращением и представить информацию по мерам взыскания к виновным должностным лицам. "Если губернатор находит время, чтобы реагировать на обращения, то у этих сотрудников - это их прямая обязанность. Если не могут с людьми нормально разговаривать, то не должны работать на местах, которые подразумевают коммуникацию с населением", - цитирует пресс-служба губернатора.