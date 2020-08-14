На территории деревообрабатывающего предприятия в Петербурге произошел пожар

ТАСС, 14 августа. Площадь пожара, возникшего на территории деревообрабатывающего предприятия в Санкт-Петербурге, составляет 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре в Курортном районе на Ленинградской улице поступило в 19:51. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит производственное здание деревообрабатывающего предприятия. "Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. В тушении задействовано 92 человека и 23 единицы техники", - сказали в МЧС. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности.

По данным ГУ МЧС по региону, возгорание локализовано. "В 20:59 минут пожар удалось локализовать. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В новость были внесены изменения (22:02 мск) - добавлена информация о локализации возгорания