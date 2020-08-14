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На Ставрополье арестовали подростка, подозреваемого в совершении ДТП с погибшей девушкой

Автомобиль вынесло на парковку возле магазине, погибла 15-летняя девушка

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Суд на Ставрополье избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 16-летнего подростка, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла 15-летняя девушка. Об этом в пятницу сообщил глава Кочубеевского района Алексей Клевцов.

ДТП произошло в селе Кочубеевское в четверг, 13 августа. Водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, автомобиль вынесло на парковку возле магазина, в результате погибла 15-летняя девушка. Водитель с места происшествия скрылся, позже он был установлен - им оказался 16-летний местный житель. Вечером в четверг возмущенные произошедшим жители села устроили сход.

"Сегодня Ленинским районным судом города Ставрополя подозреваемому в совершении смертельного ДТП, которое произошло вчера в селе Кочубеевском, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время следственных действий подозреваемый будет находиться в СИЗО", - сообщил Клевцов на своей странице в Instagram.

По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего"). В следственном управлении СК РФ по краю журналистам сообщили, что уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления, создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

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