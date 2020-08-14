Двое ехавших на велосипеде детей пострадали в ДТП в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Двое детей на велосипеде пострадали при столкновении с легковым автомобилем в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Управлявший автомобилем мужчина 1963 года рождения столкнулся с двигавшимся по проезжей части в попутном направлении велосипедистом - мальчиком 2005 года рождения, - и его пассажиром - мальчиком 2013 года рождения. В результате ДТП оба ребенка получили травмы средней тяжести", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, авария произошла в пятницу около 18:20 в Адмиралтейском районе города около дома № 133 по набережной реки Фонтанки. По факту ДТП проводится проверка.