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Двое ехавших на велосипеде детей пострадали в ДТП в Петербурге

Мальчики 2005 и 2013 года рождения получили травмы средней тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Двое детей на велосипеде пострадали при столкновении с легковым автомобилем в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Управлявший автомобилем мужчина 1963 года рождения столкнулся с двигавшимся по проезжей части в попутном направлении велосипедистом - мальчиком 2005 года рождения, - и его пассажиром - мальчиком 2013 года рождения. В результате ДТП оба ребенка получили травмы средней тяжести", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, авария произошла в пятницу около 18:20 в Адмиралтейском районе города около дома № 133 по набережной реки Фонтанки. По факту ДТП проводится проверка.

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