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Спасателям Колумбии не удалось спасти четырех горняков, застрявших в шахте

Шахтеры оказалась заблокированы в результате схода оползня

БОГОТА, 14 августа. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли при аварии на угольной шахте, которая расположена в центральной части Колумбии. Об этом в пятницу сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел 7 августа в муниципалитете Согамосо (центральный департамент Бояка). Сход оползня привел к тому, что группа горняков оказалась заблокирована. После нескольких дней спасательных работ власти констатировали смерть четырех шахтеров, среди которых была одна женщина.

Отмечается, что в поисково-спасательных работах принимали участие более 200 человек.

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