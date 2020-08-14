Кровля горящего здания деревообрабатывающего предприятия в Петербурге частично обрушилась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Кровля производственного здания деревообрабатывающего предприятия в Петербурге, пожар в котором локализовали на площади 2 тыс. кв. м., частично обрушилась. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Частичное обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.

Площадь обрушения не уточняется. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в Курортном районе на Ленинградской улице поступило в 19:51 мск. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит производственное здание деревообрабатывающего предприятия. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. В тушении задействовано 92 человека и 23 единицы техники.