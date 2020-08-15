Спасатели в ЕАО эвакуировали 14 человек из подтопленных ливнями домов

ТАСС, 15 августа. Спасатели управления МЧС по Еврейской Автономной области (ЕАО) эвакуировали 14 человек из двух жилых домов в Биробиджане, которые частично подтопило ливневыми дождями. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Из-за прошедших обильных осадков в г. Биробиджане частично подтопило два жилых дома. В настоящий момент в пункте временного размещения, расположенном в общежитии медицинского колледжа, находятся 14 человек, из них пятеро детей", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что 14 и 15 августа ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление юго-восточного ветра порывами 15-20 м/с, а также предупреждали о возможных подтоплениях низкопойменных мест, сельскохозяйственных угодий и огородов.

Биробиджан - административный центр Еврейской автономной области. Рядом с ним расположен важный транспортный узел на автомобильной магистрали "Амур" (Чита - Хабаровск) и Транссибирской железнодорожной магистрали в 75 км от границы с Китаем. Численность населения 71,8 тыс. человек.